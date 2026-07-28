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«Может победить любого, кроме меня, в прайме». Джон Джонс — о Чимаеве

«Может победить любого, кроме меня, в прайме». Джон Джонс — о Чимаеве
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поделился мнением насчёт потенциального поединка против экс-обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

— Если Чимаев зайдёт в октагон с правильным психологическим настроем, то может победить любого бойца в мире.

— Пиковый Чимаев против праймового Джона Джонса?
— Ну уж нет — всех, кроме меня. Я люблю Хамзата, но я был очень хорош в свое время. Я хлестко бил ногами, умел быть очень взрывным в партере и владел разными приемами. Я был вынослив, силен и уверен в себе. На пике карьеры я верил, что я лучший не просто так.

Но сейчас я уже не в прайме, мне почти 40 лет. Сейчас для меня не проблема сказать, что Чимаев может превзойти кого угодно. Я счастлив, что могу назвать себя его другом и фанатом его таланта, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

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