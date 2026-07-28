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Джон Джонс заявил, что Кормье на публике поддерживает конфликт с ним ради заработка

Джон Джонс заявил, что Кормье на публике поддерживает конфликт с ним ради заработка
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс объяснил, почему член Зала славы UFC, а также штатный комментатор лиги соотечественник Даниэль Кормье на публике не поддерживает с ним дружеские отношения.

«Кормье сказал мне: «Джон, быть твоим врагом приносило мне слишком много денег все эти годы. Так что хоть у меня и нет с тобой никаких проблем, но, когда включаются камеры, я не могу быть тебе другом». Я уважаю его за то, что он сказал это напрямую», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Напомним, Джон и Кормье дважды встречались под баннером UFC. В первом бою победу одержал Джон единогласным решением судей, а во втором Джонс взял верх техническим нокаутом, однако позже результат поединка был отменён атлетической комиссией из-за положительных допинг-проб бойца.

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