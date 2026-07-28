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«Придурок». Джон Джонс описал Дану Уайта одним словом

«Придурок». Джон Джонс описал Дану Уайта одним словом
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс описал одним словом президента и генерального директора лиги UFC Дану Уайта.

«Сейчас я бы сказал, что он — придурок (улыбается), но я люблю его, несмотря ни на что. Он мой босс. Он изменил мою жизнь, но Дана — придурок», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств.

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