Бывший чемпион UFC Джон Джонс выбрал между Роналду и Месси

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказал своё мнение по поводу дебатов о том, кто лучший игрок в современном футболе — Криштиану Роналду или Лионель Месси.

— Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Эм… Месси (улыбается). Только потому, что он играет в США, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств.