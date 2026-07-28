«Это задокументировано». Джон Джонс категорично отверг обвинения в использовании стероидов

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс категорично отверг обвинения в использовании стероидов.

«Я никогда не использовал стероиды. В моём организме было обнаружено вещество из пищевой добавки, и было доказано, что оно попало туда из добавки. Количество этого вещества в моём организме было настолько малым, что для его обнаружения потребовались очень дорогостоящие научные исследования. И это вещество, обнаруженное в моём организме, не оказывало никакого повышающего производительность эффекта — никакого. Эта ситуация очень хорошо задокументирована. Но почему-то фанаты игнорируют всё это и просто зациклились на мысли: «Джон Джонс виновен, Джон-стероидщик». Я никогда не использовал стероиды, и это доказано.

Всё это забавно, потому что другие бойцы любят говорить: «Джон Джонс — полный придурок». Но потом они говорят: «Но ещё и гений, который использовал стероиды и каким-то образом обманул сотрудников UFC!» Так где правда? Я полный идиот или какой-то сумасшедший гений, которому каким-то образом сошло с рук использование стероидов?» — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.