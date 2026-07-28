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Пауло Коста: я здесь, чтобы хорошо выглядеть и побить следующего русского

Пауло Коста: я здесь, чтобы хорошо выглядеть и побить следующего русского
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста рассказал о желании снова сразиться с бойцом из России.

«Говорят, что я главный претендент на временный пояс. Но, честно, я здесь, чтобы хорошо выглядеть и узнать, кого из русских должен побить следующим», — написал Коста на своей странице в социальной сети.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.

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