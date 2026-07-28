15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вальтер Уокер ответил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC

Вальтер Уокер ответил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC
Комментарии

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер ответил, когда хотел бы провести следующий поединок в североамериканской лиге.

«Сейчас я просто хочу немного отдохнуть, провести отпуск с женой, но мне хотелось бы снова подраться здесь [в Абу-Даби] в октябре. Я поговорю со своим менеджером и выясню, кто станет моим следующим соперником», — приводит слова Уокера портал Sherdog.

В своём профессиональном рекорде Вальтер имеет 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи бразильский боец дебютировал в октябре 2020 года. Уокер тренируется в московском зале GOR MMA.

Материалы по теме
Вальтер Уокер — самый безумный финишер в тяжах. Надолго ли?
Вальтер Уокер — самый безумный финишер в тяжах. Надолго ли?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android