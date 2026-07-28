Вальтер Уокер ответил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер ответил, когда хотел бы провести следующий поединок в североамериканской лиге.

«Сейчас я просто хочу немного отдохнуть, провести отпуск с женой, но мне хотелось бы снова подраться здесь [в Абу-Даби] в октябре. Я поговорю со своим менеджером и выясню, кто станет моим следующим соперником», — приводит слова Уокера портал Sherdog.

В своём профессиональном рекорде Вальтер имеет 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи бразильский боец дебютировал в октябре 2020 года. Уокер тренируется в московском зале GOR MMA.