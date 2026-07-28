Промоутер Оскар де ла Хойя: бой, который нужно организовать — Эннис против Ортиса

Промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что поединок между Джароном Эннисом и Верджилом Ортисом-младшим — это главный бой, который необходимо провести в первом среднем весе.

«Если говорить прямо, то без всяких «если» и «но»: бой, который нужно организовать, — это Джарон Эннис против Верджила Ортиса. Особенно после того, что произошло в прошлые выходные с Тимом Цзю, Эрролом Спенсом, а также с Джошем Келли, который получил серьёзное рассечение лба и перелом носа, поэтому не сможет выйти на ринг до следующего года. У Себастьяна Фундоры уже запланирован соперник на конец этого года. Так что бой, который нужно сделать, — это Эннис против Ортиса. Давайте устроим его.

Переговоры начнутся прямо сейчас. Как только я закончу этот разговор с вами, сразу возьму телефон и начну переговоры. И говорю вам: именно этот бой мы хотим организовать, на 1000%. Мы понимаем, что Джарон Эннис заслуживает большей части гонорарного пирога. Мы это признаём, никаких проблем. Нужно лишь сделать так, чтобы условия были справедливы для обеих сторон. Потому что Верджил Ортис тоже заслуживает этого — он великолепный чемпион. Как и Эннис», — сказал де ла Хойя The Ariel Helwani Show.