Джонс — о потенциальном бое с Перейрой: моего физического превосходства было бы много

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс заявил, что в гипотетическом поединке с Алексом Перейрой он одержал бы быструю победу благодаря превосходству в борьбе и физической силе.

«Я видел, как Перейра тренируется, видел уровень его борьбы, он заметно отстаёт. Мне кажется, что Стипе Миочич — это настоящий тяжеловес. Он действительно очень крупный парень. Сириль Ган — тоже очень, очень большой, если увидеть его вживую. А Алекс Перейра не такой уж крупный. Он скорее сухой, атлетичный парень.

Думаю, моего физического превосходства для него было бы слишком много. И мне кажется, что, как только я перевёл бы бой в партер, мои приёмы на болевой или удушающий последовали бы довольно быстро. Думаю, это и так всем понятно. На мой взгляд, это был бы самый очевидный путь к победе над таким соперником, как Перейра. Но мы не дерёмся. Я его поклонник, поддерживаю его и хочу, чтобы у него всё складывалось хорошо», — сказал Джонс в интервью для ALF Global.