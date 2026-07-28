Царукян проведёт бой с индийским фитнес-блогером на турнире Hype в Армении

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, выступит в главном событии турнира Hype Armenia, который состоится 1 августа в Ереване на «Ташир Арене». Соперником российского бойца станет популярный индийский фитнес-блогер и бывший борец Анкит Байянпурия.

Встреча пройдёт по правилам грэпплинга в формате Submission Only, где победа присуждается только за болевой или удушающий приём. На кону будет стоять чемпионский пояс Hype, который Царукян завоевал в марте на турнире Hype Brazil, финишировав удушающим приёмом Мухаммада Мокаева.

Байянпурия — один из самых популярных фитнес-блогеров Индии с многомиллионной аудиторией в социальных сетях. До карьеры блогера он занимался традиционной индийской борьбой и работал курьером по доставке еды, прежде чем травма плеча помешала его спортивной карьере.