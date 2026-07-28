Пэдди Пимблетт рассказал, почему дважды отклонял предложение UFC

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт рассказал, что дважды отклонял предложения организации, прежде чем согласиться на третий раз.

«Когда мне был 21 год и мне впервые предложили [присоединиться к UFC], я был ещё совсем ребёнком… Я был очень юн, всё ещё рос. Когда мне поступило предложение во второй раз, я только-только перешёл в лёгкий вес… Мне было 23, но я всё ещё был ребёнком. Никаких мышц, никакой массы… Тогда я ещё не был настолько профессиональным… Очевидно, что ожидание и принятие лишь третьего предложения стало лучшим решением в моей жизни», — рассказал Пимблетт в интервью Даниэлю Кормье.