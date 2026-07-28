Экс-чемпион UFC назвал победителя в предстоящем поединке Махачев — Гарри

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу считает, что Исламу Махачеву не составит труда справиться с Ианом Гарри в их предстоящем титульном поединке. По словам Диллашоу, чемпион в полусреднем весе доминирует в борьбе и контролирует соперников сверху.

«Победит Махачев. Думаю, это будет тяжёлый бой. Считаю, что работа ног Гарри и его дистанция создадут определённые проблемы. Но Махачев всё равно сделает своё дело. Думаю, в борьбе он слишком силён для Гарри. Я знаю, что Гарри сложно перевести в партер из-за его постоянного движения, но Махачев всегда находит способ. Он будет постоянно контролировать его запястья и изматывать сверху в партере», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON PODCAST.