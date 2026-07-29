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The Ring: Дмитрий Бивол рассчитывает вернуться на ринг в декабре

The Ring: Дмитрий Бивол рассчитывает вернуться на ринг в декабре
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Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO, The Ring, IBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассчитывает вернуться на ринг в декабре. Об этом сообщает издание The Ring.

По информации источника, предпочтительными вариантами для следующего боя Бивола остаются третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира Артуром Бетербиевым или защита титула против британца Каллума Смита. После восстановления от операции и получения разрешения врачей Бивол планирует возобновить тренировки, чтобы успеть подготовиться к следующему чемпионскому бою.

Последний поединок россиянин провёл 30 мая, победив единогласным решением судей обязательного претендента по версии IBF Михаэля Айферта.

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