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Экс-боец UFC Энтони Смит арестован в США по обвинениям в тяжких преступлениях

Экс-боец UFC Энтони Смит арестован в США по обвинениям в тяжких преступлениях
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит оказался под стражей в штате Небраска. Боец обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. Об этом сообщает Sherdog.

По информации источника, 38-летний Смит был помещён в тюрьму округа Сарпи. Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии с причинением тяжкого вреда здоровью, угрозах террористического характера и незаконном лишении свободы первой степени. Обстоятельства инцидента, который стал причиной задержания, пока не раскрываются.

Смит провёл 61 бой в ММА, одержав 39 побед и потерпев 22 поражения. В 2019 году он встретился с Джоном Джонсом в поединке за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе, уступив сопернику единогласным решением судей.

В 2025 году Смит объявил об уходе из UFC, но не завершил карьеру полностью и продолжил выступать, в том числе в боях на голых кулаках.

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