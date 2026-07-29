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«Это будет легко». Топ-боец UFC дал прогноз на бой Махачев — Гарри

«Это будет легко». Топ-боец UFC дал прогноз на бой Махачев — Гарри
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Американский боец UFC Брендан Аллен высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Иан очень хорош в контроле дистанции. Это его лучшее качество. Но, чёрт, ему придётся быть начеку. Потому что если Ислам схватит его… Считаю, что это будет легко для Ислама, особенно если он повалит его. А он может. Уровень борьбы Махачева высок, да и все это знают (улыбается). Я работал с Ианом на земле, видел его, не думаю, что он прыгнул выше головы и изменил игру», — сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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