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Брендан Аллен оценил победу дю Плесси над Усманом

Брендан Аллен оценил победу дю Плесси над Усманом
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Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Брендан Аллен прокомментировал победу бывшего чемпиона южноафриканца Дрикуса дю Плесси в поединке с нигерийцем Камару Усманом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США.

«Это было в каком-то смысле ожидаемо. Перед боем я говорил, что всё зависит от того, как Камару сможет бороться. Разница в габаритах сыграла большую роль, молодость Дрикуса сыграла роль. Камару 40 лет, его тело изношено, он поднялся в весе… Не знаю, это просто сочетание факторов. Мы увидели от Дрикуса то же, что видим всегда», — сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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