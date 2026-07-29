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«Я был слишком молод для этого». Джон Джонс рассказал о дорогом подарке от Даны Уайта

«Я был слишком молод для этого». Джон Джонс рассказал о дорогом подарке от Даны Уайта
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс рассказал о дорогом подарке от генерального директора Даны Уайта.

«Дана Уайт подарил мне «Бентли», когда мне было, кажется, 25 лет, и я разбил его. Был слишком молод для такой машины. Она была просто прекрасна.

Да, он подарил мне её, он хотел, чтобы я подписал контракт на бой с Ремпейджем Джексоном. Или с Лиото Мачидой, какой-то из этих двух боёв. Я только что подрался, и Дана хотел, чтобы я подрался снова через четыре недели, а я этого не хотел. И он сказал: «Что я могу сделать, чтобы ты подрался? Какую машину ты хочешь?» Ответил: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Любая машина, о которой ты думаешь». Я сказал: «Не знаю… «Бентли». И он ответил: «Хорошо! На этой улице есть магазин «Бентли». Я пришёл, показал на «Бентли», который я хочу и сел за руль в этот же день», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу ALF Global.

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