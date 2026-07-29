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Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана в PFL

Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана в PFL
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Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о предстоящем поединке за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом, который состоится 31 июля в Нью-Йорке, США.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 04:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Понятно, что фаворит — Усман. Арчи — хороший и крепкий боец. С нулём поражений. Но по уровню оппозиции отстаёт. Предполагаю, что 80 на 20 в сторону Усмана. Думаю, заберёт единогласным решением судей. Либо сабмишеном в поздних раундах», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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