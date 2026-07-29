«Хочешь на Бали? Будешь ловить рыбу и собирать кокосы». Уокер — о беседе с русской женой

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Вальтер Уокер рассказал о своём финансовом положении после победы над американцем Томасом Петерсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, Уокер получил бонус в размере $ 100 тыс.

«Пока не получу бонус, я почти банкрот. Вчера сел с женой и сказал: «Послушай, я заработал вот столько, но нам нужно заплатить за то, то и это. Нам нужно заплатить тренерам, оператору. Мне нужно отправить деньги своей семье». Моя жена сказала, что нам также нужно помочь её маме. Я открыл зал, мы заказали маты, построили душ, покрасили потолок. Только один зал обошёлся в $ 40 тыс.

В итоге у нас почти ничего не останется, а она хочет поехать на Бали. На следующей неделе мы летим в Индонезию. Я сказал ей: «Хочешь на Бали? Поедем, но ты будешь ловить рыбу и собирать кокосы. У нас нет денег. Всё ещё хочешь ехать? Хорошо», — сказал Уокер в интервью журналисту Лаэрте Виане.