Денис Тюлюлин высказался о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о возможном переходе в престижнейшую организацию мира чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённого соотечественника Усмана Нурмагомедова.

«Ему пора в UFC. В PFL он уже всё и всем доказал. Осталось проверить, показать себя в UFC. 28 лет. Считаю, что это топовый возраст для его весовой категории. Пора. У него есть навыки борьбы, контроль дистанции. Всё на должном уровне. Думаю, спокойно залетит в топ UFC», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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