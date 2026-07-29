Российский боец: Волкановски — фаворит, он будет разбивать Евлоева в стойке

Российский боец смешанного стиля Александр Гребнев высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и соотечественником Мовсаром Евлоевым, который может состояться осенью.

«Для меня фаворит – Волкановски. Он будет разбивать Мовсара в стойке. Мовсар будет пытаться бороться, но на пять раундов может не хватить. Он начал бороться с Лероном Мёрфи только с третьего раунда, когда соперник уже подустал. Тактически это было правильно. Но Волкановски борется намного лучше. 55 на 45 в его пользу», — приводит слова Гребнева издание MMA.Metaratings.ru.