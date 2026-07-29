Хабиб — об Умаре и Усмане Нурмагомедовых: возможно, лучшая пара братьев в истории ММА

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов высказался об Умаре и Усмане Нурмагомедовых.
«Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет», — написал Хабиб в социальных сетях.
Напомним, 31 июля на турнире PFL в Нью-Йорке, США, Усман проведёт защиту титула в лёгком весе (до 70 кг) против непобеждённого американца Арчи Колгана.
29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай, Умар сразится с китайцем Сонгом Ядонгом.
Ранее Хабиб показал видео с подготовки Усмана к защите титула PFL.
Усман Нурмагомедов показал тренировку со сборов в Кисловодске перед защитой титула PFL