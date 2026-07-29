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Коста: Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул

Коста: Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул
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Экс-претендент на титул UFC бразилец Пауло Коста раскритиковал выступление бывшего обладателя титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева за выступление в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Некоторые говорят, что я должен драться с Иржи или Анкалаевым. Иржи только что потерпел глупое поражение, а Магомед после очередного невероятно скучного боя ближе к увольнению, чем к титулу», — написал Коста в социальных сетях.

Ранее Анкалаев вызвал Косту на поединок.

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