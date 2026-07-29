Бой Хоакина Бакли и Майка Мэллотта возглавит турнир UFC в октябре

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира UFC Fight Night 291, который состоится 18 октября в Эдмонтоне, Канада. Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Хоакин Бакли сразится с канадцем Майком Мэлоттом.

Хоакину Бакли 32 года. Американец дебютировал в UFC в 2020 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и шесть поражений.

Майку Мэлотту 34 года. Канадец дебютировал в UFC в 2022 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и одно поражение.

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