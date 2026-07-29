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«Многому у него научился». Мурат Гассиев рассказал о влиянии Головкина на его карьеру

«Многому у него научился». Мурат Гассиев рассказал о влиянии Головкина на его карьеру
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Чемпион WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал о влиянии звёздного казахстанца Геннадия Головкина на его карьеру.

«Изначально я вдохновлялся соотечественниками: Поветкиным, Денисом Лебедевым и Костей Цзю. Но затем обратил внимание на Геннадия Головкина из Казахстана. Я многому научился у Головкина: дисциплине, превосходной рабочей этике», — приводит слова Гассиева Marca.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м — объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.

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