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Мурат Гассиев: бой Джошуа и Фьюри должен был состояться пять лет назад

Мурат Гассиев: бой Джошуа и Фьюри должен был состояться пять лет назад
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Обладатель титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался о карьерных перспективах бывшего объединённого чемпиона британца Энтони Джошуа.

«Мы не может судить, должен ли уходить Джошуа или нет, по одному бою. Мы узнаем, когда он встретится со своим земляком Тайсоном Фьюри. Этот бой должен был состояться пять лет назад, когда Фьюри встречался с Деонтеем Уайлдером, хотя то же самое произошло с боем Пакьяо — Мейвезер», — приводит слова Гассиева издание Marca.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июле, Джошуа нокаутировал албанца Кристиана Пренгу.

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