15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Никиты Михайлова и Сергея Шишкина возглавит турнир Ural FC 13 в Перми

Бой Никиты Михайлова и Сергея Шишкина возглавит турнир Ural FC 13 в Перми
Комментарии

Промоушен Ural FC анонсировал главный поединок турнира Ural FC 13, который состоится 29 августа в Перми. Россиянин Никита Михайлов в рамках легчайшего веса (до 61 кг) встретится с соотечественником Сергеем Шишкиным.

Статистика 27-летнего Михайлова в ММА – 12 побед и четыре поражения. С 2021 по 2024 год Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провёл несколько поединков в RCC. В своём последнем бою российский спортсмен в октябре прошлого года на турнире Ural FC в Каспийске досрочно победил бразильца Риксона Буэно.

У 23-летнего Шишкина семь побед и одно поражение. Практически все свои поединки в ММА боец провёл в лиге Open FC, а также один раз выступил в RCC. Сейчас Шишкин дебютирует в Ural FC. В последнем бою Шишкин в июне досрочно победил бразильца Патрисио де Соузу.

Материалы по теме
«Назвал меня трусом». Легенда ММА рассказал, почему звезда Ф-1 Хэмилтон отписался от него
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android