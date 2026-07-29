Гассиев — о следующем сопернике: боксёр с титулом будет идеальным вариантом

Обладатель титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев заявил, что настроен на скорейшую организацию объединительных боёв.

«Любой боксёр, у которого есть титул, будет идеальным вариантом для меня. Я не молод и не первый день в боксе, поэтому никого не боюсь, кроме моей мамы (улыбается). Мне просто нужно знать место, дату, соперника, и я буду там», — приводит слова Гассиева издание Marca.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.