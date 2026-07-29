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Фёдор Емельяненко внесён в Красную книгу самбо России

Фёдор Емельяненко внесён в Красную книгу самбо России
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Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, звезда MMA Фёдор Емельяненко удостоился торжественной церемонии от Всероссийской федерации самбо.

«В офисе Всероссийской федерации самбо состоялась встреча президента ВФС Сергея Елисеева и многократного чемпиона мира по самбо Фёдора Емельяненко. В тёплой, рабочей атмосфере стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и наметили новые направления совместной работы по развитию самбо.

Кульминацией встречи стала торжественная церемония внесения имени Фёдора Емельяненко в Красную книгу самбо. В ней увековечены имена людей, которые своей жизнью, достижениями и преданностью внесли особый вклад в развитие и популяризацию нашего национального вида спорта», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации самбо.

Фото: Всероссийская федерация самбо

Фото: Всероссийская федерация самбо

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