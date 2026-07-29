Хавьер Мендес — о Зайнукове: он станет любимцем фанатов UFC

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал успешный дебют российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Магомеда «Чанко» Зайнукова в UFC. Напомним, на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецкого.

«Чанко даёт Исламу по-настоящему тяжёлые раунды, потому что он научился очень хорошо защищаться от борьбы, выживать на земле и вставать. И даже атаковать на земле. Чанко это боец MMA. Не смотрите на него как на тайского боксёра. Он делает всё. Ему нравится драться, потому что он занимается этим всю жизнь. Людям обычно ударники нравятся больше борцов. Чанко станет любимцем фанатов UFC», — приводит слова Мендеса Red Corner MMA.