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«Можем подраться хоть на следующей неделе». Магомед Анкалаев ответил Пауло Косте

«Можем подраться хоть на следующей неделе». Магомед Анкалаев ответил Пауло Косте
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил на заявление экс-претендента на пояс UFC в категории до 93 кг бразильца Пауло Косты.

«Мне предлагали бой с тобой в рамках прошедшего турнира, и я согласился. Понимаю, что ты, скорее всего, не выйдешь против меня, так что можешь даже не придумывать отговорки. Но если передумаешь — мы можем подраться хоть на следующей неделе», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.

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