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Непобеждённый боец UFC заявил, что будет страховать бой Махачев — Гарри

Непобеждённый боец UFC заявил, что будет страховать бой Махачев — Гарри
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26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, что выступит страхующим поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Мне сказали, что я должен дождаться боя между Ианом и Исламом, после чего стану следующим претендентом. Сейчас я выступлю в качестве запасного на случай, если один из них не уложится в вес или не сможет драться. Если это произойдёт, то я выйду на замену. Либо этот титульный бой состоится, либо я подожду ещё одного, а затем буду бороться за титул. Больше ничего не осталось», — приводит слова Моралеса аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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