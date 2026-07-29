Непобеждённый боец UFC заявил, что будет страховать бой Махачев — Гарри

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, что выступит страхующим поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Мне сказали, что я должен дождаться боя между Ианом и Исламом, после чего стану следующим претендентом. Сейчас я выступлю в качестве запасного на случай, если один из них не уложится в вес или не сможет драться. Если это произойдёт, то я выйду на замену. Либо этот титульный бой состоится, либо я подожду ещё одного, а затем буду бороться за титул. Больше ничего не осталось», — приводит слова Моралеса аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.