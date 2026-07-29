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Джон Джонс ответил, кто победил бы в возможном противостоянии — Махачев или Хабиб

Джон Джонс ответил, кто победил бы в возможном противостоянии — Махачев или Хабиб
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39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс предположил, кто вышел бы победителем в потенциальном противостоянии между Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб или Махачев?
— Эм… Ислам, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC (на тот момент Джонсу было 23 года. — Прим. «Чемпионата»).

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