Джон Джонс включил Чимаева в число бойцов, которых взял бы с собой на уличную драку

39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс назвал четырёх бойцов, которых взял бы с собой на уличную драку.

«Хамзат Чимаева, Фрэнсис Нганну. Деметриус Джонсон? Точно не его, ни за что, он мелковат. Ещё я бы взял Алекса Перейру и Гейбла Стивсона», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC (на тот момент Джонсу было 23 года. — Прим. «Чемпионата»).