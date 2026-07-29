Усман Нурмагомедов и Арчи Колган провели первую битву взглядов перед поединком за пояс PFL

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов провёл первую битву взглядов с непобеждённым третьим номером рейтинга PFL в категории до 70 кг американцем Арчи Колганом в преддверии поединка, который станет главным событием турнира PFL в Нью-Йорке. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа.

Фото: Кадр из видео, опубликованного PFL

Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колгану 30 лет. Американец имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.