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«Спорт — это как наркотическая зависимость». Усик — о том, почему боится ухода из бокса

«Спорт — это как наркотическая зависимость». Усик — о том, почему боится ухода из бокса
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему боится уходить из профессионального спорта.

«Деньги уже не работают, это только наследство. Спорт – это проблема, это как наркотическая зависимость. Сейчас я понимаю, что мне осталось максимум один-два года в большом спорте», – сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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