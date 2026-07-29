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Джон Джонс объяснил, как мог бы победить Кормье в борцовской схватке

Джон Джонс объяснил, как мог бы победить Кормье в борцовской схватке
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39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался насчёт потенциальной схватки по борьбе с экс-оппонентом, а также членом Зала славы UFC соотечественником Даниэлем Кормье.

«Думаю, я победил бы Даниэля в борцовском матче. Легко бы не было, но победил бы. Я слышал, что у него есть проблемы со спиной, так что моя стратегия бы заключалась в том, чтобы изматывать его, понимаешь? Не нырять, не идти сразу в ноги, а просто работать руками. И посмотреть, смогу ли убить его спину», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Напомним, Джон и Кормье дважды встречались под баннером UFC. В первом бою победу одержал Джон единогласным решением судей, а во втором Джонс взял верх техническим нокаутом, однако позже результат поединка был отменён атлетической комиссией из-за положительных допинг-проб бойца.

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