Пельмень чуть не подрался с бойцом из Польши во время стердауна, а после обматерил его

Бывший чемпион Power Slap в супертяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, чуть не подрался во время битвы взглядов с представителем Польши Давидом Залевским, после чего обматерил его. Их противостояние пройдёт завтра, 30 июля, в Белграде (Сербия).

В ходе выступлений в американской организации Камоцкий одержал три победы, потерпел два поражения, а одна схватка закончилась ничьей. В последней схватке, которая прошла на турнире Power Slap 19 в апреле в Лас-Вегасе (США), Василий одержал победу единогласным решением над американцем Эвианом Скоттом.

Ранее Махачев вспомнил, как в Дагестане нашёл горных козлов для подарка Пельменю Камоцкому.