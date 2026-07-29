«Мне было жаль Конора». Махачев прокомментировал травму Макгрегора в реванше с Холлоуэем

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался насчёт того, что ирландец Конор Макгрегор уступил техническим нокаутом американцу Максу Холлоуэю в реванше, который прошёл на турнире UFC 329. На первой минуте боя Конор получил травму ноги, в результате чего не смог продолжать бой.

«Честно говоря, мне было жаль [Конора]. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдёт так быстро – уже в первую минуту. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что всё закончилось именно так», – сказал Махачев в интервью изданию Complex Sports.