Ренье де Риддер проведёт следующий бой 23 августа против топ-бойца UFC

15-й номер рейтинга UFC в среднем весе грузин Роман Долидзе проведёт следующий бой против девятого номера рейтинга UFC в категории до 84 кг нидерландца Ренье де Риддера на турнире UFC Fight Night 285, который пройдёт 23 августа в Сакраменто (штат Калифорния, США). Противостояние между бойцами пройдёт в лимите полутяжёлого веса. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Роману 38 лет. В своём профессиональном рекорде грузинский боец имеет 15 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и пять поражений. В качестве профи Долидзе дебютировал 2016 году.

Ренье 35 лет. Де Риддер является бывшим чемпионом One Championship в среднем и полутяжёлом весе. Нидерландский боец имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения.