Джон Джонс заявил, что победил бы Фёдора Емельяненко

39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс заявил, что в потенциальном бою с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко одержал бы победу.

— Джон Джонс или Фёдора Емельяненко?

— Джонс, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC (на тот момент Джонсу было 23 года. — Прим. «Чемпионата»).