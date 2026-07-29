Пратес: у Гарри есть все навыки и реальный шанс победить Махачева. Искренне верю в это

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Иан считается аутсайдером в бою против Ислама, но я искренне верю, что у него есть все навыки, чтобы победить его. Конечно, это будет очень сложный бой. Тем не менее у Иана есть реальный шанс на победу. Не думаю, что Ислам сможет контролировать Гарри так же, как он это делал в бою против Джека Делла Маддалены. Иану удастся подняться в определённые моменты, и Исламу придётся несколько раз пытаться переводить его. Именно так я вижу этот бой», — приводит слова Пратеса портал ActuMMa.