Бывший претендент на титул UFC освобождён из тюрьмы под залог в $ 500 тыс. — источник

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе, а ныне штатный аналитик промоушена американец Энтони Смит был освобождён из тюрьмы округа Сарпи в штате Небраска под залог в размере $ 500 тыс. Об этом сообщает авторитетный портал MMA Fighting со ссылкой на документы суда.

Согласно имеющейся информации, Смит предстал перед судом, после чего был внесён залог. Также Энтони отказался от предварительного слушания, то есть его дело теперь напрямую передаётся в окружной суд для рассмотрения.

Новые подробности пока не разглашаются, поскольку протокол об аресте засекречен судом, но Смит был арестован и ему предъявлено три обвинения в совершении тяжких преступлений.

Обвинения включают в себя попытку совершения домашнего насилия первой степени (тяжкое преступление II класса, наказуемое лишением свободы на срок от одного года до 50 лет), угрозы террористического характера (тяжкое преступление III класса, наказуемое лишением свободы на срок до трёх лет, штрафом в размере $ 10 тыс. и надзором после освобождения в течение 9-18 месяцев) и незаконное лишение свободы первой степени (тяжкое преступление III класса).