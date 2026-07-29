«Это было отвратительно». Дана Уайт — о словах непобеждённого бойца UFC про жену Обамы

Президент UFC Дана Уайт вновь выступил с осуждением фразы непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе Джоша Хокита, в которой тот назвал Мишель Обаму, жену бывшего президента США Барака Обамы, мужчиной.

«Барак и Мишель Обама — публичные фигуры, а когда ты публичная фигура, то это [оскорбления и неуместные комментарии] часть твоей жизни. Но мне не нравится в словах Джоша то, что он упоминал бывшую первую леди США, которая является женой и матерью. Это чертовски отвратительно, неуместно. Я думаю, люди понимают, что это не так — есть люди, с которыми нельзя разговаривать и нельзя изменить их мнение. Очевидно, это [слова Джоша] не мнение UFC. И не моё мнение, и не мнение кого-либо ещё, кто дрался на этом турнире.

Это была действительно досадная случайность, которая произошла в тот вечер. Прямо тогда, когда он это сказал, я не знал, какое именно заявление сделал Джош. Мне сообщили об этом после турнира.

К сожалению, когда речь заходит о свободе слова, обычно приходится защищать самые отвратительные вещи. Нельзя говорить о свободе слова, а потом выбирать, что [разрешено говорить]. Мне это не всегда нравится, но что есть, то есть», — приводит слова Уайта портал Yahoo Sports.