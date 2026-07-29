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Иан Гарри: я плачу, когда смотрю мультики — настолько хорошо чувствую свою женскую сторону

Иан Гарри: я плачу, когда смотрю мультики — настолько хорошо чувствую свою женскую сторону
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иан Гарри рассказал, что не является сторонником токсичной маскулинности, в отличие от большинства бойцов.

«В этом мире присутствует элемент токсичной маскулинности, из-за которого мне нужно быть сильным. Но я плачу, когда смотрю диснеевские мультфильмы; настолько хорошо чувствую свою женскую сторону, что благодаря этому ощущаю себя более мужественным. И мне плевать, что люди думают обо мне. Мне плевать на мнение людей обо мне или о том, что я делаю. Я люблю себя таким, какой есть, и постоянно стараюсь становиться лучше как человек, как личность, как отец, как муж и как боец. Если этого не делаю, то я не двигаюсь в том направлении, в котором вижу себя», — приводит слова Гарри портал Bloody Elbow.

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