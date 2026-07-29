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Деметриус Джонсон заявил о желании увидеть бой между Топурией и непобеждённым Зайнуковым

Деметриус Джонсон заявил о желании увидеть бой между Топурией и непобеждённым Зайнуковым
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон выразил желание и интерес в организации поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и непобеждённым российским бойцом Магомедом Зайнуковым, более известным как Чанко.

«Мне очень нравится этот бой. Это прекрасный поединок, и я бы с удовольствием его посмотрел. Интересно, что Илия Топурия только что проиграл Джастину Гейджи, а у него есть много заманчивых вызовов в полулёгком и лёгком весе.

Я бы с удовольствием посмотрел этот поединок между Чанко и Илией Топурией. Хватит называть его Джоном Порком, проявите уважение к этому человеку. Теперь его зовут Чанко», — приводит слова Джонсона портал Bloody Elbow.

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