Деметриус Джонсон заявил о желании увидеть бой между Топурией и непобеждённым Зайнуковым

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон выразил желание и интерес в организации поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и непобеждённым российским бойцом Магомедом Зайнуковым, более известным как Чанко.

«Мне очень нравится этот бой. Это прекрасный поединок, и я бы с удовольствием его посмотрел. Интересно, что Илия Топурия только что проиграл Джастину Гейджи, а у него есть много заманчивых вызовов в полулёгком и лёгком весе.

Я бы с удовольствием посмотрел этот поединок между Чанко и Илией Топурией. Хватит называть его Джоном Порком, проявите уважение к этому человеку. Теперь его зовут Чанко», — приводит слова Джонсона портал Bloody Elbow.