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«Самый интригующий бой за пределами UFC». Хабиб — о поединке Нурмагомедов — Колган

«Самый интригующий бой за пределами UFC». Хабиб — о поединке Нурмагомедов — Колган
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего поединка за пояс PFL в категории до 70 кг между своим двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом. Их бой станет главным событием турнира PFL в Нью-Йорке. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 04:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Оба идут без поражения, оба знают цену этого боя и что ждёт победителя. Это самый интригующий бой за пределами UFC в лёгком весе. Усман готовился очень упорно и под соперника. Для Усмана этот бой означает вход в элиту лёгкого веса, и этот бой станет настоящей проверкой для него, а насколько он готов — покажет клетка. Ждать осталось немного, всего лишь два дня», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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