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«Тим был терпелив и сделал всё, что должен был». Кроуфорд — о победе Цзю над Спенсом

«Тим был терпелив и сделал всё, что должен был». Кроуфорд — о победе Цзю над Спенсом
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд высказался насчёт поединка между соотечественником Эрролом Спенсом и австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю. Их противостояние состоялось 26 июля и завершилось победой Цзю единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

«У Эррола просто не было сил. С самого начала было видно, что Спенс потерял равновесие. Эррол вытягивался на Тима и плохо принимал удары. Он был медлительным. Сразу было видно, что Тим вышел более свежим.

Цзю сделал то, что должен был сделать, чтобы одержать победу. Он был терпелив, хорошо бил по корпусу, наносил удары правой рукой и попадал в цель, когда это было необходимо. Тим выполнил свою работу. [Мне было] немного тяжело смотреть на это [поражение Спенса]», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

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