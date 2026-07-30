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Инсайдер раскрыл, когда непобеждённый Джей Опетайя проведёт второй бой в Zuffa Boxing

Инсайдер раскрыл, когда непобеждённый Джей Опетайя проведёт второй бой в Zuffa Boxing
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Непобеждённый чемпион мира по версии The Ring и Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралиец Джей Опетайя проведёт следующий поединок на турнире Zuffa Boxing, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает авторитетный спортивный обозреватель и инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющимся данным, бой Джея станет соглавным событием турнира. Однако соперник Опетайи пока не определён.

Джею 30 лет. Новозеландский атлет имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Джей победил американца Брэндона Глэнтона единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

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