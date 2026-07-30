Бывший чемпион UFC Дастин Порье провёл благотворительную акцию в Луизиане

Фонд Good Fight Foundation, основанный бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, провёл ежегодную акцию по сбору школьных принадлежностей в Луизиане. В рамках мероприятия было роздано около 1400 рюкзаков, наполненных необходимыми канцелярскими товарами. Акция прошла в шестой раз при поддержке прихода Лафайета. Её цель — снизить финансовую нагрузку на семьи в преддверии нового учебного года.

«У меня есть дочь, она учится в школе. Я сам недавно покупал ей всё необходимое. На одного ребёнка ушло почти где-то $ 300 с лишним. А теперь представьте мать-одиночку, у которой двое или трое детей идут в школу. Это просто безумие.

Когда-то эти люди болели за меня, теперь я болею за них. Я вырос на улицах Лафайета и знаю, как это бывает. И если мы можем помочь родителям, дать им спать спокойнее, убедиться, что у детей есть всё необходимое для начала учебного года, — это то, что мы должны делать», — приводит слова Порье издание KLFY.